Vernier refuse un débat sur l’insécurité demandé en urgence par le MCG

Céline Garcin et Laurence Bézaguet

Céline Garcin et Laurence Bézaguet

Huit adolescents du Lignon ont été récemment interpellés pour avoir caillassé des voitures de police et de pompiers durant plusieurs mois à Vernier. Craignant une recrudescence des incivilités dans la commune, le MCG a convoqué mardi une séance extraordinaire du Conseil municipal pour alerter les élus de la situation. Et suggérer l’envoi d’un courrier à tous les habitants pour leur rappeler les règles de savoir-vivre. Le Délibératif a refusé – par 23 voix contre et 10 pour – d’entrer en matière.

3000 francs de jetons

Plus que le fond, c’est la forme qui a d’abord déplu à la majorité de l’hémicycle, qui estimait que le sujet aurait très bien pu être discuté en commission. «Débloquer 3000 francs de jetons de présence pour nous demander d’écrire une lettre? Ce n’est pas sérieux», s’est indigné le conseiller administratif Thierry Apothéloz.

Les correspondants de nuit en ligne de mire

Venons-en aux faits dénoncés par le MCG. Ses membres jugent que «les dispositifs mis en place par le Service de la cohésion sociale n’ont pas fonctionné et que la politique menée par la majorité de gauche est en échec». Ils visent en particulier les correspondants de nuit, ces médiateurs nocturnes instaurés en 2011 qui sillonnent les quartiers pour désamorcer les conflits. «Leur efficacité n’a pas été démontrée», tranche François Ambrosio, élu MCG.

La défense du magistrat

L’actualité ne joue toutefois pas en faveur du MCG. Après Thônex et Lausanne, Le Grand-Saconnex vient de décider à son tour d’engager des correspondants de nuit. «Vous pensez vraiment que si ce modèle était si mauvais, autant de communes s’en inspireraient?» a alors rétorqué Thierry Apothéloz. Le magistrat a par ailleurs rappelé qu’une série d’infractions, dont le caillassage des véhicules de secours, étaient l’œuvre de quelques jeunes qui ont depuis été arrêtés.

Non-entrée en matière

Si, tant à gauche qu’à droite, les élus reconnaissent qu’il y a des incivilités dans la commune, aucun – en dehors des membres du MCG – n’a voulu soutenir le texte présenté mardi soir. «La cité du Lignon n’est pas le Bronx, il n’y a pas plus de criminalité qu’ailleurs dans le canton (…) nous ne nous laisserons pas embarquer dans un délire sécuritaire», a argumenté le PDC Yves Magnin, qualifiant l’initiative du parti de «coup de pub populiste et non productif». «Le MCG a besoin de visibilité avant les élections cantonales, il veut faire un buzz», a ajouté Brice Arduini, ancien élu MCG qui siège aujourd’hui en indépendant.

«J’ai bonne conscience»

Ana Roch, élue MCG et présidente du parti, n’est pas surprise par le refus du Délibératif. «On s’y attendait, confie-t-elle. Mais j’ai bonne conscience, j’ai fait mon devoir de conseillère municipale. Nous avons reçu énormément d’appels d’habitants qui n’en peuvent plus et sont contents qu’on les entende. Nous avons demandé une séance extraordinaire car nous estimions que ces problèmes ne pouvaient pas attendre.»

Que disent les chiffres?

Le nombre d’incivilités à Vernier a-t-il réellement explosé ces derniers mois? Thierry Apothéloz a indiqué mardi soir que le nombre d’interventions de la police a globalement baissé à Vernier entre 2015 et 2016. Citant le Conseil d’Etat, le magistrat relève qu’on ne peut pas parler d’un «effet banlieue» pour Le Lignon. En effet, toujours selon l’Exécutif cantonal, le nombre d’interventions au prorata de la population serait largement supérieur à Chêne-Bourg que dans ce quartier de Vernier. «Il n’y a pas dans cette commune de zone de non-droit comme le laisse penser le MCG», confirme Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police genevoise.

Et les habitants?

Mardi soir, entre vingt et trente habitants sont venus assister à la séance. Qu’en ont-ils pensé? «Cela fait cinquante ans que je vis au Lignon et que je rentre le soir à n’importe quelle heure sans avoir peur, le MCG stigmatise le quartier», confie Elisabeth Grandjean, 75 ans, membre de l’Association des locataires du Lignon. Quelques sièges plus loin, Annie Marie Girard, 65 ans, est plus nuancée. «C’est vrai qu’il y a parfois des problèmes d’incivilités, mais la situation s’est améliorée avec les correspondants de nuit. Je n’étais toutefois pas contre l’idée d’envoyer un courrier à tous les habitants pour rappeler certaines règles.» (TDG)