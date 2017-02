Une étrange cabine fait face au temple de Gy

Depuis quelques mois, une étrange cabine aux couleurs faussement végétales se dresse en face du temple de Gy, à côté des places de parking de la mairie. Un nouveau local pour le pasteur? Une cachette pour le maire? Une planque pour les contrôleurs du stationnement?

La réponse, trouvée dans L’InfoGy, le journal communal, est plus triviale. Il s’agit d’une bête cabine de WC chimiques pour les chauffeurs TPG. La régie publique installe ces lieux d’aisances mobiles pour le confort des conducteurs aux terminus des lignes particulièrement longues. «Pour obtenir l’autorisation du propriétaire, nous proposons souvent de décorer les cabines WC pour qu’elles s’intègrent mieux dans le paysage, explique Stéphanie Thomé, chargée de communication des TPG. Nous proposons un thème en rapport avec le lieu, et la Commune fait son choix.» Le maire de Gy est-il satisfait du résultat? «Nous sommes très contents, la cabine s’intègre parfaitement dans le paysage et cela évite que les chauffeurs ne se soulagent dans la nature», répond Gérald Meylan. C.G. (TDG)