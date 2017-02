Un syndicat dénonce une gestion en crise aux TPG

Principal syndicat actif aux Transports publics genevois (TPG), le SEV dénonce une crise de gouvernance au sein de la régie. Il a demandé à son membre François Sottas, l’un des trois délégués du personnel au conseil d’administration, de se retirer des commissions opérationnelles de cet organe suprême. «Ces commissions interviennent dans le travail de la direction au lieu de s’en tenir au rôle stratégique qui devrait être celui du conseil, reproche Valérie Solano, secrétaire du SEV. On ne peut discuter de rien avec la direction sans qu’elle n’en réfère au conseil.» Et cela alors qu’un préavis de grève reste en force depuis décembre dans la maison.

La critique vise en particulier les commissions dédiées aux finances et aux ressources humaines (RH). Les directeurs de ces domaines ont justement démissionné en novembre, sans être encore remplacés. Un troisième directeur sectoriel (sur sept) est absent depuis le printemps et sera remplacé en avril: Marc Defalque – un ancien de chez Carglass, du TCS ou encore de La Poste – prendra la direction du marketing.

Ingérences à deux étages

«Le directeur RH avait proposé de continuer six mois, mais il a été remercié, poursuit Valérie Solano. Depuis lors, on licencie des gens qui ont eu de longs arrêts maladie. Certains directeurs qui ont défendu l’entreprise en tant que service public se sont heurtés frontalement au conseil.»

Le diagnostic ne fait pas l’unanimité. Syndicaliste et membre du conseil d’administration, Philippe Schaedler offre une autre vision. «Il ne faut pas croire que les administrateurs vont dans les services pour s’y mêler de tout, explique celui qui préside le syndicat ASIP. Mais ils ont une responsabilité, y compris pénale, et doivent intervenir quand les directeurs omettent de faire le nécessaire.» Et d’imputer la réaction du SEV à des «accointances» avec des membres de la direction. Pour lui, s’il y a problème de gouvernance, il viendrait plutôt de l’échelon supérieur. «En vingt-neuf ans dans la maison, je n’ai jamais vu le Conseil d’Etat se montrer aussi intrusif, incisif et pesant dans la gestion des TPG, par exemple en bloquant ou retardant des nominations.»

Quant au principal intéressé par la décision du SEV, François Sottas, il dit s’y être plié, mais la déplore. Et de préconiser: «Il faut donner à la nouvelle présidente du conseil le temps de remettre les choses en place.» Celle-ci a pris ses fonctions l’été dernier. Le départ forcé de la précédente présidente, en litige avec le magistrat, avait provoqué un an d’intérim.

Malentendus redoutés

Anne Hornung-Soukup a écrit au SEV pour déplorer la décision de retirer son représentant, laquelle ne peut, à son sens, «qu’engendrer et alimenter des malentendus et incompréhensions». La présidente se démarque de tout interventionnisme. «Prendre la place de la direction ne fait pas partie de ma politique, même si on doit l’assister quand quelque chose va mal», commente-t-elle. Et de démentir tout changement de pratique à l’égard des personnes en long arrêt maladie.

Quid des interventions du ministre? «Luc Barthassat veut que les choses fonctionnent, c’est clair, mais il n’est pas plus interventionniste qu’un autre magistrat. On discute avec lui et parfois on diverge.»

