Un diamantaire genevois se fait plumer avec des faux billets

Milan: son Dôme, son théâtre La Scala et ses interminables rues marchandes. Robert* ne verra plus la capitale lombarde avec le regard émerveillé du touriste en quête de dolce vita. Et pour cause, ce diamantaire genevois a été grugé par des escrocs roumains dans un bureau flambant neuf loué par les malfrats, le temps d’une transaction furtive au centre-ville. Le joaillier pensait alors faire une bonne affaire en vendant l’été dernier trois de ses diamants contre plus d’un million de francs.

Le collaborateur qu’il a envoyé en Italie pour conclure «l’affaire en or» s’est retrouvé, selon nos renseignements, avec une valise remplie essentiellement de faux billets en euros recouverts d’une couche de vraies coupures, soit environ 20 000 euros .

Une piste à New York

Une première plainte a été déposée dans un commissariat de la capitale économique italienne. Sans grand espoir. Une seconde dénonciation est aujourd’hui dans le bureau du Ministère public genevois. Qui a procédé à des auditions de témoins liés de près ou de loin à la transaction, mais pas encore à des interpellations. Coup de théâtre: un diamant vient d’être retrouvé cet automne aux Etats-Unis. Cette saisie inattendue pourrait bien accélérer les investigations.

La pierre précieuse, qui aurait transité par Israël, a été probablement revendue. Un acheteur a ensuite contacté l’institution internationale officielle pour inscrire ce diamant. Connaissait-il sa provenance douteuse? Ce type d’homologation est effectué par cet organe de certification basé à New York. C’est donc par lui que les enquêteurs genevois ont été alertés.

Le procureur Frédéric Scheidegger a déjà entendu une femme qui avait eu vent de prétendus riches clients en quête de diamants. Cette personne, qui n’est pas mise en cause, a donc contribué à faire le lien entre le plaignant, défendu par Me Yvan Jeanneret, et des Roumains qui s’avéreront être les escrocs.

Arnaques ressemblantes

Cette procédure ressemble à s’y méprendre à celle qui concerne un autre diamantaire grugé l’été dernier à l’hôtel Mandarin Oriental, à Genève. L’homme s’est lui aussi retrouvé avec un amas de faux billets, environ 300 000 euros, sur les bras. Mais dans ce cas, la police a interpellé trois Croates à proximité du palace. Le cerveau, surnommé «le Riche» dans les milieux gitans de Milan, reste introuvable à ce jour.

Y a-t-il un lien entre les deux affaires, qui ont des ramifications entre Genève et l’Italie? La justice procède à des vérifications.

