Un début de solution trouvé à la pénurie d'infirmières

Le Conseil d’Etat a adopté mercredi matin un crédit d’étude pour l’extension de la Haute Ecole de santé de Champel. D’un montant de 3,6 millions de francs, ce crédit permettrait de créer un nouveau bâtiment. Il accueillerait 400 places de formation supplémentaires d’infirmières, de sages-femmes, de techniciens en radiologie ou encore de physiothérapeutes.

De quoi diminuer, à terme, la pénurie permanente de personnel soignant et, par conséquent, la dépendance de Genève vis-à-vis de la France voisine en la matière. Certes, mais la nouvelle infrastructure ne verra le jour qu’en 2022.

Campus santé renforcé

Le coût de la construction elle-même a été devisé à 48,5 millions de francs. Le nouveau bâtiment se situerait au chemin Thury (derrière l’Hôpital cantonal), où il prendrait la place de deux villas. Il offrira l’occasion de regrouper sur un seul site toutes les filières de la Haute Ecole de santé (HEdS) et consolidera le campus santé formé avec les Hôpitaux universitaires de Genève et la Faculté de médecine.

Pour le Conseil d’Etat «il est indispensable d’augmenter le nombre de places de formation pour répondre aux besoins des institutions de soins du canton face à l’augmentation de la population, son vieillissement et l’accroissement des maladies chroniques». Avec cette infrastructure, le nombre total d’étudiants de la HEdS passerait de 1180 à 1450.

Des candidats, pas de place

De tout temps, Genève est allé recruter ailleurs (France, Espagne, Portugal et même Canada) des infirmières et des aides soignantes. A l’heure actuelle, le Canton aurait besoin de 200 à 400 infirmiers par an. Or il n’en forme qu’une centaine annuellement. Résultat: deux tiers du personnel soignant actif ici a été formé en France.

Si l’autosuffisance paraît hors de portée, une amélioration est possible. Chaque année, la HEdS doit en effet refuser 60 postulations faute de capacité à les former. Et ce sont des gens jugés aptes à suivre la formation! Autant dire que la nouvelle infrastructure répondra à un besoin évident dans quelques années.

