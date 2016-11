Tunnel ou pont? L’heure du choix pour la traversée

Lors de sa séance de ce mercredi, le Conseil d’Etat a notamment nommé les membres du conseil consultatif Traversée du lac et désigné Raymond Loretan pour en assumer la présidence. La première mission de ce conseil sera «d’instruire, d’ici à l’automne 2017, la question du franchissement du lac sur un pont ou dans un tunnel», précise le communiqué du gouvernement.

Ce conseil consultatif a pour tâche générale de rendre un avis aux différentes étapes stratégiques de l’avancement des études sur la traversée, dont la réalisation est projetée à l’horizon 2030. Le conseil est constitué de trois représentants des communes, de ceux des partis politiques qui siègent au Grand Conseil, ainsi que de tous les milieux intéressés (économie, mobilité. protection de la nature agriculture, monuments et sites, architectes et urbanistes).

Le gouvernement a choisi le PDC Raymond Loretan, ancien ambassadeur et constituant, pour présider les travaux de ce groupe. Il a de plus décidé de constituer un comité stratégique Traversée du lac, dans lequel collaboreront le comité de pilotage actuel et les autorités du Grand Genève (partenaires vaudois et français).

On votera sur les tarifs Unireso

Lors de la même séance, le Conseil d’Etat a validé l’aboutissement du référendum lancé contre la hausse des tarifs Unireso qu’avait approuvée en septembre le Grand Conseil. Cette étape n’était qu’une formalité puisque Ensemble à Gauche, le PS et le MCG avaient réuni 11 690 signatures contre cette décision, alors que 7524 étaient nécessaires. La date de la votation populaire sera fixée ultérieurement.

(TDG)