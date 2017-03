Ses bijoux sont volés dans un palace qui n'y peut rien

Huit cent vingt mille francs. C'est le montant que la riche cliente d'un hôtel genevois réclamait à titre d'indemnités après avoir été victime d'un vol conséquent en son sein. Mais elle n'en obtiendra que 42'000, a décidé le Tribunal fédéral.

Après des achats en ville de Genève, la cliente était rentrée à l'hôtel. Un malfrat lui avait emboîté le pas, puis l'avait suivie jusque dans l'ascenseur. Il avait ensuite repéré sa chambre.

L'homme avait prétexté devoir réparer le chauffage lorsque la cliente lui a ouvert sa porte. Avec l'aide d'un comparse, il l'avait ensuite ligotée et bâillonnée.

Indemnités d'assurance déduites

Les deux hommes, qui n'ont jamais été retrouvés, avaient pu faire main basse sur les bijoux que la femme portait sur elle. Ils avaient obtenu d'elle qu'elle leur communique le code du coffre-fort et ils s'étaient emparés de son contenu.

En raison des indemnités déjà versées par les assurances, la Cour de justice genevoise avait limité le montant du préjudice à la charge de l'hôtel, plafonné à 50'000 francs.

Rectifiant quelque peu le calcul du préjudice, le TF fixe à un peu plus de 42'000 francs les dommages-intérêts dus à la cliente en relation avec le vol des bijoux. S'ajoutent 1333 francs d'indemnité pour réparation morale.

Torts partagés

Mon Repos souligne, comme la justice genevoise, que les torts sont partagés. La cliente n'aurait pas dû laisser les bijoux dans le coffre-fort mais les confier à l'hôtel.

Ce dernier n'est pas exempt de tout reproche non plus. Il n'a pas pris les mesures de surveillance nécessaires qui auraient permis de limiter l'entrée de personnes mal intentionnées à l'intérieur de l'établissement. (arrêts 4A_341/2016 et 4A_343/2016 du 10 février 2017) (ats/nxp)