Saisonniers de retour à Genève grâce à la libre circulation

Ils n’apparaissent dans les médias que très occasionnellement, par exemple lorsqu’un syndicat dénonce sur un chantier un employeur qui a pris quelques libertés avec les règles établies. Ils, ce sont ces travailleurs étrangers venus en Suisse le temps d’un chantier. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ces ombres qui louent leur force de travail pour quelques semaines ou quelques mois sont de plus en plus nombreuses en Suisse. En 2015, ils étaient 250 000 (dont 30 000 à Genève), selon les chiffres avancés par les syndicats. Pour ces derniers, ce phénomène a une explication évidente: ces travailleurs nomades ont d’une certaine manière remplacé les saisonniers. Ils sont en tous les cas aujourd’hui un peu plus nombreux que les saisonniers du début des années 70.

Des nomades vulnérables

Travailleurs détachés envoyés par une entreprise étrangère ou employés temporaires non-résidents d’une société indigène, ces personnes sont au bénéfice d’un permis L (dit de courte durée) ou autorisé à séjourner en suivant une simple procédure d’annonce (jusqu’à trois mois). Certes, quelques-uns sont informaticiens, mais la plupart œuvrent dans la construction (principalement), l’hôtellerie-restauration ou l’agriculture. Précisément les secteurs qui employaient jusqu’en 2002 beaucoup de saisonniers.

«Le capitalisme a besoin de ces nouveaux nomades qui travaillent dans toute l’Europe, trois mois en Suisse, six mois au Luxembourg, puis en Italie, déplore Manuela Cattani, présidente de la Communauté genevoise d’action syndicale. Leur nombre a explosé à Genève, qui est, après Zurich, le canton qui en utilise le plus. Ils étaient 12 000 en 2005 et sont 30 000 dix ans plus tard. Une augmentation de 150%. Cela représente 3200 emplois à plein-temps morcelés en courtes durées.»

Pour Manuela Cattani, il s’agit d’un enjeu syndical majeur. «Ce sont les travailleurs les plus vulnérables, explique-t-elle. Si nous ne parvenons à les défendre, nous ne serons d’aucune aide pour les autres quand le modèle s’élargira.» C’est-à-dire? «On voit de plus en plus d’entreprises dont le modèle d’affaires est basé sur ce type de travailleurs totalement dépendant de leurs employeurs, précise la syndicaliste. Cela existe déjà et nous ne voulons pas que cette tendance se développe. C’est d’autant plus inquiétant que, parallèlement, l’utilisation du travail temporaire explose également. On peut admettre que les patrons aient besoin d’un volant de manœuvre, mais tout est question de mesure.»

Les entrepreneurs surpris

Les affirmations et les critiques syndicales sur la croissance des permis de courte durée laissent perplexes les patrons du secteur du bâtiment. Pierre-Alain L’Hôte, président de la section genevoise de la Société suisse des entrepreneurs, assure que les syndicats n’ont jamais évoqué cette question. «Les statistiques évoquées m’ont surpris et j’ai interrogé notre caisse de compensation – qui gère 5500 employés – pour vérifier s’il y avait réellement une évolution. Résultat: en 2015, nous avions 106 permis L, et 42 en 2016. Sur cette base, ce n’est donc en tous les cas pas dans le bâtiment qu’un usage des courtes durées s’est intensifié. Bien entendu, je ne sais pas ce qu’il en est des entreprises qui ne sont pas affiliées chez nous, mais c’est déjà un bon indicateur.»

Pierre-Alain L’Hôte ne nie pas qu’une certaine flexibilité a toujours été nécessaire aux entrepreneurs. «Le besoin est même sans doute un peu plus fort aujourd’hui, admet-il. Mais cela semble plutôt se traduire par un recours plus important au travail temporaire, même si on ne dispose pas de statistiques précises permettant de définir les secteurs économiques les plus concernés. Il n’empêche que c’est un thème qui, lui, fait l’objet de discussions avec les syndicats.»

Le président ne ferme néanmoins pas sa porte: «Si on me présente une photographie crédible de la situation, je serais intéressé d’étudier le phénomène avec les syndicats. Jusque-là, nous sommes toujours parvenus à trouver ensemble des solutions.»

Récit d’un travailleur nomade

A 36 ans, Salvino Clement Dias Leitao aura déjà travaillé comme terrassier machiniste dans cinq pays.

Salvino, comment êtes-vous entré dans le métier?

Au Portugal, dès l’âge de 8 ans, j’ai commencé à aider mon père sur les chantiers après l’école. Il avait une entreprise de terrassement.

A partir de quel moment êtes-vous parti travailler à l’étranger?

Après avoir bossé deux ans au Portugal, j’ai eu envie de partir. J’avais 19 ans. J’ai obtenu un contrat de neuf mois comme saisonnier en Suisse alémanique.

Une bonne expérience?

J’étais très content de pouvoir gagner un peu mieux ma vie, et l’entreprise était très correcte. Le patron m’a du reste proposé de revenir la saison suivante. Mais j’avais une amie au pays. Je suis resté deux ans au Portugal.

Et ensuite?

Ensuite, ce fut la Corse. Pour sept ans. Là également, cela s’est bien passé. Si je suis parti, c’est uniquement parce que j’en avais assez de vivre sur une île. Au Portugal, j’ai obtenu un emploi en 2010, mais on m’a envoyé travailler en Espagne. Puis j’ai passé une année au Brésil. J’ai apprécié, mais comme je supportais mal la chaleur, je suis rentré en Europe, à Marseille. Malheureusement, les patrons se sont très mal comportés.

La Suisse est venue après?

Oui, je suis arrivé à Genève en septembre 2015. J’ai cette fois obtenu un permis L. Si tout se passait bien au début, les conditions de travail se sont vite détériorées (heures non payées, horaires à rallonge) et il y a eu de gros conflits. Imaginez que nous dormions jusqu’à six personnes dans un appartement de trois chambres. Et chacun payait 500 francs.

Aujourd’hui, que souhaiteriez-vous?

Rester en Suisse et trouver une bonne entreprise. C’est un pays qui me plaît. J’aime revenir dans mon pays, mais pas pour y vivre car la situation économique est vraiment difficile. (TDG)