Qui héritera des routes, des cycles et du Grand Théâtre?

Dès janvier, on entrera dans le concret

Entamées il y a deux ans, les discussions entre le Canton et les communes pour désenchevêtrer leurs compétences atteignent la phase de concrétisation. Le 1er janvier, les lois sur la répartition des tâches du 16 mars 2016 et du 1er septembre 2016 entreront en effet en vigueur. Elles traitent du parascolaire, de l’action sociale, du soutien aux personnes âgées, de certains aspects de la signalisation routière et du soutien à la culture.



Voici quelques détails sur la clarification des missions de chacun dans deux domaines. Pour la politique culturelle, les communes sont exclusivement compétentes pour le soutien à la création et le subventionnement des arts de la scène et de manifestations culturelles. De son côté, le Canton prend en charge, de manière exclusive, l’aide à la diffusion et au rayonnement hors des frontières cantonales, le soutien au domaine du livre et l’approbation des mesures d’accès à la culture proposées aux élèves des écoles ainsi que le soutien des formations artistiques de base. En outre, l’attribution du subventionnement de différentes institutions est précisée dans la loi.



En matière de politique pour les personnes âgées, les communes se centrent sur leur participation à la vie sociale, la lutte contre l’isolement et le soutien aux tâches quotidiennes. Il revient à l’Etat la compétence de financer les prestations de soins à domicile et les actions qui ont pour but de préserver l’autonomie de la personne âgée lorsque son état de santé ou de dépendance exige des soins et une aide pratique. Il en va de même lorsque la situation exige des soins et un hébergement en institution.



Sur le plan financier, les transferts opérés grâce aux deux premiers trains de lois adoptés représentent un total de 26 millions de francs: environ 17,5 millions vont du Canton vers les communes, 8,5 millions dans l’autre sens. Au net, l’Etat verse donc 8,9 millions aux communes.



Il faut toutefois rappeler que la loi-cadre – adoptée par le Grand Conseil en septembre 2015 – stipule que la répartition des tâches doit avoir un impact neutre sur les finances publiques et sur les contribuables. Par conséquent, chaque tâche transférée doit l’être avec les ressources qui vont avec.



Pour l’heure, cette neutralité est assurée par un fonds de régulation. A la fin, lorsque le désenchevêtrement sera achevé, une bascule fiscale sera effectuée. Ainsi, la fiscalité cantonale sera ajustée à la hausse ou à la baisse de manière à compenser entièrement cette balance. Et la fiscalité communale sera adaptée de manière symétrique, à la hausse ou à la baisse. E.BY