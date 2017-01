Pour Rémy Pagani, le vent est en train de tourner sur RIE III

Après avoir annoncé publiquement sa rupture de collégialité en novembre sur l’application genevoise de la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), le conseiller administratif Rémy Pagani réitère en janvier. Tout en malmenant la stratégie de son allié socialiste, l’élu de SolidaritéS estime que tout reste possible si les Genevois refusent le 12 février le projet fédéral RIE III.

Pourquoi vous manifestez-vous une nouvelle fois pour dire votre opposition à cette réforme?

Mais pour réexpliquer la position de SolidaritéS et d’Ensemble à Gauche sur RIE III. Et parce que, dans cette affaire, il y a un gros problème de gouvernance. Je trouve stupéfiant que ce soient les milieux patronaux et les multinationales qui aient décidé quel serait le taux d’imposition des bénéfices des entreprises. Les élus politiques et les partis n’ont pas osé contester leur taux de 13%. Nous, nous voulons 16% pour que l’opération soit financièrement neutre.

Sandrine Salerno a estimé qu’il valait mieux négocier pour limiter les dégâts. Vous trouvez cela absurde?

Le Parti socialiste pratique la fuite en avant. Ce qui est négocié, ce sont des miettes de compensation. Par exemple de ne pas couper dans les prestations. Mais voyez ce que veut la droite du Conseil municipal avec le budget 2017: couper dans les prestations. Je suis certain qu’avec 80 millions de francs en moins dans les caisses, on ne parviendra pas à ouvrir autant de places de crèche que ces dernières années. La stratégie choisie par le PS ne fonctionne pas, tant du point de vue politique qu’économique. Sandrine Salerno est contre le projet fédéral mais soutient le projet cantonal, c’est politiquement illisible.

Mais pourquoi sortir du bois aujourd’hui, en début d’année?

Parce que les décisions se prennent maintenant. Le PS se prononcera lundi soir.

Pourquoi évoquez-vous un retournement de veste?

Mon expérience politique me dit que le vent a tourné. Romain de Sainte Marie était le négociateur socialiste à la table ronde. Sur le même projet, avant les vacances, il était favorable. Aujourd’hui, il est contre. Et si jamais la droite fait quelques concessions après les votations fédérales du 12 février, ils changeront encore d’avis.

Ne font-ils pas simplement monter la pression?

Oui, mais pour obtenir des miettes, pas pour imposer un taux de 16% qui permettrait réellement aux collectivités publiques de maintenir les prestations et d’orienter l’économie vers un renforcement de nos PME.

Le 12 février, que ferez-vous si près de 60% des Genevois acceptent le projet fédéral RIE III?

Je pense plutôt que les Genevois diront non aux cadeaux sur les bénéfices des multinationales. Et je crois qu’il y a une chance que le projet soit aussi rejeté au niveau fédéral car la réforme n’apporte rien à la grande majorité des cantons.

Et même si la Suisse dit oui mais que Genève refuse, je ne donne pas cher du projet du Conseil d’Etat. Il devra revoir sa copie ou il courra à la catastrophe. Selon moi, la discussion devra alors porter sur le taux d’imposition et non pas sur un partage des miettes.

(TDG)