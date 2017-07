Partis en avion, ils rentrent à Genève en taxi

Plus de mille deux cents euros, c’est la somme qu’un groupe de Genevois a dû débourser pour effectuer le trajet Milan-Genève en taxi après l’annulation de leur vol retour par EasyJet, dimanche.

«Nous sommes arrivés vers 19 heures à l’aéroport d’Olbia pour enregistrer nos bagages en avance. En jetant un œil au panneau d’affichage, nous avons constaté que le vol était annulé», explique Muriel Gani, psychologue, faisant partie du groupe de Genevois rentré en taxi depuis Milan. Après avoir attendu deux heures pour connaître le sort qui leur était réservé, les neufs passagers se voient proposer un vol le lendemain matin en partance pour l’aéroport décentré de Milan-Linate. «Nous n’avions pas d’autres choix que d’accepter car les prochaines places disponibles n’étaient pas avant mercredi», explique-t-elle. Et de poursuivre: «Mon compagnon est médecin et nous avions tous deux des patients à voir lundi au cabinet. Nous devions donc rentrer au plus vite.»

Après avoir déboursé 179 euros par adulte et 80 francs par enfant, l’étape suivante a été la recherche de logement pour passer la nuit. «Nous étions placés 18e sur la liste d’hébergement EasyJet. Et nous n’avons jamais été contactés par la compagnie. Avec trois enfants en bas âge, nous avons décidé de nous débrouiller par nos propres moyens», déplore-t-elle.

Même expérience pour une autre famille genevoise. «Ils nous laissent en plan en disant qu’ils vont nous trouver une place à l’hôtel alors qu’en réalité ils ne donnent aucune nouvelle.»

Après une nuit très courte et un vol d’une heure en direction de Milan-Linate, les neuf Genevois décident de s’adresser à une petite société de véhicules privé à l’aéroport. «Nous avons choisi de prendre un taxi parce qu’il n’y avait pas de place en deuxième classe dans les trains pour Genève. Et pas assez de place en première classe pour les neuf. D’autant plus que le prix des places en première égalait le tarif des deux taxis que nous avons pris pour Genève», explique Muriel Gani.

Si c’est la première fois qu’un tel événement lui tombe dessus, la psychologue regrette les conditions dans lesquelles cette annulation s’est déroulée. «Je suis consternée par le manque de considération de la compagnie à l’égard de ses clients. Nous avions les moyens d’avancer l’argent, mais que font les personnes qui ne le peuvent pas?»

Du côté d’EasyJet, le service presse explique les raisons de l’annulation du vol Olbia-Genève comme suit: «Le 29 juillet, les opérations d’EasyJet ont été impactées par une congestion de l’espace aérien français et par conséquent des restrictions ont été imposées par le contrôle aérien français dans les zones de Bordeaux et de Marseille. Ces dernières ont retardé plusieurs vols dont le vol EZS1503 Genève – Olbia.» Et de poursuivre: «Le retard accumulé sur les précédents vols de l’appareil l’a ainsi empêché de décoller dans les limites du couvre-feu de l’aéroport de Genève. De ce fait, le vol retour Olbia – Genève a également été annulé.» Bien que les restrictions de vols soient en dehors du contrôle de la compagnie à bas prix, Easyjet tient à s’excuser de la gêne occasionnée. En cas d’annulation, la compagnie explique que «les passagers sont éligibles au transfert gratuit sur un autre vol ou au remboursement de leur billet d’avion. Si la compagnie n’est pas en mesure de proposer une solution dans les 48h, alors une alternative de transport pourra être remboursée.» Les malheureux ne seront probablement remboursés que pour les frais de vol Olbia-Milan-Linate.

Enfin la compagnie indique proposer la prise en charge d’un hébergement et les repas. Si toutefois elle n’a pas pu fournir ce service, les passagers peuvent en réclamer le remboursement. Reste au passager de remplir les formulaires et de justifier les frais occasionnés.

(TDG)