Onex va mettre en valeur ses arbres

La Ville d’Onex va mettre en valeur son patrimoine arboré. Le Conseil municipal a voté la semaine passée une motion cosignée par les démocrates-chrétiens, les Verts et les socialistes dans ce sens-là. Entre dix et vingt spécimens remarquables – principalement des cèdres, des chênes et des marronniers – auront ainsi droit à une fiche explicative.

L’idée émane de trois femmes: la PDC Emanuelle Vuarnoz, la Verte Yubitza Saa-Baud et la socialiste Caroline Gökdemir. «Nous buvions un café en réfléchissant à ce que nous pouvions faire pour les Onésiens», se souvient la première. Les trois élues sont alors parties d’un double constat. «Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait beaucoup d’arbres magnifiques dans la commune et que les jeunes ne connaissaient pas leur essence», détaille Emanuelle Vuarnoz.

Dans leur texte, les motionnaires proposent d’installer des «écriteaux ou panneaux pédagogiques» à proximité des spécimens remarquables. Les pancartes indiqueront l’essence de l’arbre, son utilité pour la faune ainsi que la forme de ses feuilles et de ses fruits. Combien de végétaux seront ainsi notifiés? «Entre dix et vingt je pense mais ce sera aux jardiniers de la Commune de définir quels arbres sont les plus intéressants», répond la démocrate-chrétienne.

Onex n’est pas la première commune genevoise à se soucier de ses grands végétaux. A l’occasion des 150 ans de son Service des espaces verts (SEVE), la Ville de Genève avait sorti une application permettant de découvrir les parcs et les arbres de la Cité de Calvin. Vernier a entrepris une démarche similaire il y a trois ans.

Quant au Canton, il répertorie les spécimens d’exception présents sur son territoire depuis 1976. A ce jour, quelque 200 arbres ont été identifiés.

