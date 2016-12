Les protestants répètent à Saint-Pierre

Un unique et modeste sapin garni de quelques boules trône au fond de la cathédrale Saint-Pierre. Depuis l’entrée, il doit tenir entre le pouce et l’index. Pas de crèche, pas de guirlandes ni de fleurs en revanche. A la veille du culte du 24 décembre, une chose est sûre, on ne peut pas reprocher à l’Eglise protestante de Genève (EPG) d’avoir dilapidé ses économies dans les décorations de Noël.

Près de 500 ans après la mort de Calvin, l’esprit du réformateur semble encore bien présent au sommet de la colline. «Vous savez, décorer la cathédrale, c’est compliqué, tout ornement paraît très petit, explique Emmanuel Fuchs, le pasteur du lieu. Nous aurions pu mettre des guirlandes aux piliers, mais cela aurait fait un peu kitsch. Et puis nous ne sommes pas tellement dans la tradition d’une église baroque avec des dorures partout. On soignera par contre la table de la Cène et il y aura un jeu de lumière dans le chœur.»

Un millier de personnes

Près d’un millier de personnes sont attendues ce soir à Saint-Pierre pour la veillée de Noël. De quoi stresser l’officiant? «Non, je n’ai jamais le trac avant un culte; au contraire, je me réjouis, répond Emmanuel Fuchs, rodé à l’exercice. Mais il faut que la cérémonie soit très bien préparée pour permettre à l’Esprit de souffler.»

Le pasteur, également président de l’Eglise protestante de Genève (EPG), est bien entouré. Au total, une vingtaine de paroissiens ont participé à l’organisation de la veillée et s’assureront du bon déroulement de celle-ci.

«J’ai un peu la pression»

Clément Magnenat, étudiant en droit de 21 ans, fait partie de l’équipe. Avec deux autres jeunes, une étudiante en théologie et une collégienne, il animera la cérémonie en compagnie du pasteur. C’est une première pour cet habitant de la Vieille-Ville, qui se définit comme croyant mais dit n’assister que «ponctuellement» aux cultes le reste de l’année. «La célébration du 24 est un moment particulier, confie-t-il. Le fait d’y participer est un moyen de s’y impliquer pleinement, de se sentir appartenir à cette cérémonie.»

Clément Magnenat n’aura en effet rien du figurant. C’est à lui que revient la lecture de la proclamation, soit les premiers mots de la célébration. «Je vais essayer de bien les sortir, j’ai un peu la pression», confie-t-il à trente-six heures de l’ouverture du culte.

Ces fameux mots, le jeune homme longiligne les a déjà prononcés maintes fois. D’abord seul chez lui, puis à Saint-Pierre. Car comme le rappelle Emmanuel Fuchs, «on ne peut pas se permettre de faire n’importe quoi à la cathédrale». Une répétition générale a donc eu lieu dimanche dernier. «J’avais tendance à lire le texte pour moi, j’ai donc pu me rendre compte du ton à adopter et comment m’adresser à l’assemblée», précise le jeune paroissien. Les derniers raccords seront effectués aujourd’hui. En même temps que ceux des vingt musiciens.

Le sprint final

Sauf que pour Serge Ilg, responsable de l’animation musicale, le raccord prend davantage l’allure d’un sprint final. Pour éviter de surcharger ses quatorze choristes et six instrumentistes «très occupés» durant la période de l’Avent, il a concentré l’essentiel des répétitions entre le 23 et le 24 décembre. D’ici à ce soir, il aura enchaîné une douzaine d’heures de musique en moins de quarante-huit heures. Son ultime inquiétude à la veille de la cérémonie: les malades de dernière minute. «On prie pour qu’il n’y en ait pas», plaisante le pasteur.

Serge Ilg et Emmanuel Fuchs réfléchissent depuis septembre au déroulement de cette veillée de Noël. «Nous construisons la célébration ensemble car la musique ne doit pas simplement remplir les trous mais soutenir le texte», précise le chef, qui a soumis au pasteur un programme composé d’œuvres de Bach, Pachelbel, Eccard ou Praetorius.

Moderne et traditionnel

La préparation du culte de Noël présente son lot de difficultés pour les officiants. Et en particulier à Saint-Pierre, qui réunit ce soir-là, plus que tous les autres temples, autant de croyants que d’athées. «Nous nous adressons à la fois à une communauté de paroissiens qui assistent régulièrement aux cultes et à des personnes qui viennent uniquement à Noël pour l’atmosphère, détaille Emmanuel Fuchs. Il faut alors que tout le monde y trouve son compte.»

Comment le pasteur s’y prend-il? «Nous essayons d’utiliser un langage très simple, moderne et assez percutant, explique-t-il. Mais ce n’est pas le soir où il faut complètement innover car les gens cherchent quelque chose de traditionnel. Ils veulent chanter et avoir un sapin.»

Autre difficulté relevée par l’homme d’Eglise: les sentiments ambivalents au sein de l’assemblée. «Ce soir à la cathédrale, il y aura des gens dans des situations très différentes. Certains sortiront le ventre bien plein d’une belle fête de famille alors que d’autres vivront leur premier Noël sans un proche. Nous devons être attentifs à cela en parlant par exemple davantage d’un moment de partage que de joie pure.»

(TDG)