Le Salon des inventions attend 50'000 visiteurs

Le 45e Salon international des inventions de Genève ouvrira ses portes à partir de mercredi prochain. Jusqu'au 2 avril, les organisateurs attendent 50'000 visiteurs, dont près de la moitié seront des investisseurs et des commerciaux à la recherche de la bonne affaire.

Durant cinq jours, Genève sera la capitale de l'invention et le rendez-vous du plus grand marché mondial de l'innovation, a souligné mercredi devant la presse le fondateur et président du salon Jean-Luc Vincent. La manifestation réunira 725 exposants venant de 40 pays à Palexpo.

Beaucoup d'Asiatiques

La grande majorité des inventeurs qui participeront au salon travaille pour des entreprises, des instituts de recherche ou des universités. Seuls 20% se présentent comme indépendants. Au total, le public pourra découvrir 1000 innovations inédites, dont 32% viennent d'Europe, 52% d'Asie et 10% du Moyen-Orient.

M.Vincent a retenu quelques inventions de cette édition parmi quantité d'autres. Il a notamment parlé d'un détecteur transportable pour contrôler la drogue et les explosifs dans les bagages, d'un système de pompage capable de remonter l'eau à une hauteur de 60 mètres, ou encore d'un vélo ultra-léger, électrique et pliable.

Racheté par Palexpo SA

Ce 45e Salon des inventions est le premier à être estampillé Palexpo SA, qui a racheté la manifestation à Jean-Luc Vincent. Il n'y aura pas de révolution pour autant. «Notre but est d'assurer la pérennité du salon et nous n'avons pas de velléités de changement», a déclaré le directeur général de Palexpo Claude Membrez.

Outre les exposants, le salon abritera un espace commercial où les visiteurs pourront acheter des produits innovants et originaux. La société TWIICE de l'EPFL présentera pour l'occasion son exosquelette qui permet aux personnes paraplégiques de se lever, de marcher et même de monter des escaliers. Des démonstrations sont programmées.

Un robot de type humanoïde, répondant au prénom de Leenby, et développé par la startup française Cybedroïd, accueillera le public lors de l'inauguration du salon le mercredi 29 mars. La machine, capable de s'orienter toute seule, déambulera aussi dans le hall des arrivées de l'aéroport de Genève les 27 et 28 mars. (ats/nxp)