Lac Léman ou Lac de Genève? Le verdict

Fréquence Banane, sur sa page Facebook, a procédé à un sondage en live pour donner la voix aux internautes. Lac Léman ou Lac de Genève? Le résultat est sans appel: près de 15'000 "likes" pour le premier, et plus de 4100 "coeurs" pour le second. Espérons que la hache de guerre ne soit pas déterrée et l'affaire close. Pour de bon.

(TDG)