La police va facturer dès mars les frais de sécurité

Le coût de l’encadrement policier nécessaire pour assurer la sécurité lors de certaines manifestations pourra en partie être facturé aux organisateurs à partir du 1er mars. François Longchamp, le président du Conseil d’Etat, a indiqué mercredi que la loi instituant cette facturation ainsi que son règlement d’exécution entraient en vigueur à cette date.

Une manière de faire pression

Adoptée par le Grand Conseil en octobre 2016, la loi s’inspire notamment d’une décision de la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police. Elle visait à inciter les organisateurs d’événements nécessitant un important service d’ordre à prendre davantage de mesures de sécurité privées afin de diminuer les frais à la charge de l’Etat.

Le paiement de l’émolument ne sera toutefois pas demandé pour les manifestations à caractère politique, patriotique ou international. Concernant les manifestations à but non lucratif mais de grande ampleur (par exemple la Course de l’Escalade, la Fête de la musique ou les Fêtes de Genève), l’exonération sera partielle ou totale en fonction des efforts fournis pour assurer la sécurité, ainsi que de l’intérêt public de l’événement.

Le Servette serein

Enfin, l’exonération ne pourra, au mieux, qu’être partielle pour une troisième catégorie de manifestations: les rencontres sportives avec risque de violence, de même que les manifestations à caractère lucratif (concerts, foires ou expositions d’importance). Tout dépendra dans ces cas de la qualité du concept de sécurité mis en place par les organisateurs.

Contacté, Constantin George, le directeur général du Servette FC, se dit confiant. «Les modalités de sécurité nous concernant ont été discutées et agréées par le magistrat. Je ne pense donc pas qu’il y aura de mauvaises surprises.»

(TDG)