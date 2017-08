La fondation Pro Juventute gardera la main mise sur le Passeport vacances

Il a failli disparaître, mais il est encore là. Deux cent nonante-six Genevois âgés de 10 à 15 ans ont participé à l’édition 2017 du Passeport vacances, organisé entre le 3 et 28 juillet dernier. «Un véritable succès» pour la section locale de Pro Juventute, en charge de la gestion de ces activités estivales, cette année. «C’est un bon chiffre. Au-delà de 300 participants, il aurait fallu élargir notre offre de loisirs pour éviter que les jeunes ne retombent sur les mêmes activités pendant les deux semaines que dure chaque passeport», explique Luciano Calanchini, responsable d’organisation chez Pro Juventute. Pourtant, la fondation avait 400 pass à disposition, un nombre fixé en fonction des ventes des années précédentes, fortement en baisse. «C’est une phase test pour nous. Le Département de l’instruction publique (DIP) nous a confié le mandat après la semaine du Passeport Vacances que nous avions organisé l’an dernier au mois d’octobre. Nous espérons renouveler l’expérience l’an prochain, en développant notre offre.» Une promesse que la fondation avait déjà faite en début d’année, mais qu’elle n’a pas pleinement réussi à tenir, manque de temps. «Nous avons reçu officiellement le mandat de la part du DIP fin janvier. Cela nous a laissé très peu de temps pour organiser des activités totalement différentes de l’offre traditionnelle, mais nous espérons le faire pour la prochaine édition», poursuit-il.

Même si les activités sont restées quasi similaires à celles des précédentes années, les quatre semaines ont tout de même attiré 137 filles et 159 garçons, avec un pic de fréquentation chez les 13-14 ans. Les activités phares sont les mêmes depuis toujours: voile et moto-cross essentiellement. Le boomerang et les animations liées à la restauration ont aussi rencontré beaucoup d’intérêts. «Les jeunes ont eu la possibilité de passer une journée dans notre restaurant «Un R de famille» en compagnie du chef de cuisine», conclut le chargé d’organisation.

Satisfaction également du côté du DIP: «Nous sommes contents, le projet a été bien mené. Le mandat sera effectivement renouvelé en 2018.» Toutefois, l’extension de l’offre, souhaitée par Pro Juventute, dépendra de plusieurs facteurs: du bilan des activités 2017 que fournira la fondation au DIP, ainsi que des propositions d’activités qu’elle fera au département. Pour rappel, le DIP avait décidé de suspendre ces activités estivales en 2016, organisées en juillet et août, en invoquant un climat d’incertitudes budgétaires et une baisse de fréquentation. Suite à une résolution déposée en urgence par le Parti libéral-radical visant le maintien du Passeport, et les mécontentements des familles, le département a fait marche arrière et maintenu son offre pour le mois de juillet 2016, uniquement.

