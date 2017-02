La famille d’un banquier est braquée deux fois

«J’avais un rêve, faire de l’argent le plus vite possible», confie-t-il au Tribunal criminel. Le prévenu, un malabar repentant qui a passé le plus clair de son temps derrière les barreaux, a 36 ans. «Vous avez fait presque 20 ans de prison, remarque le juge Vincent Fournier, vous êtes fier de ce palmarès?»

Il assure que non. Pourtant, il accumule les condamnations pour vols aggravés et brigandages. Une quinzaine en tout. Pour la justice genevoise, ce Tunisien de Bellegarde est d’ailleurs une vieille connaissance. En 2013, il avait été condamné à cinq ans et demi de prison pour avoir braqué, deux ans auparavant, la famille d’un banquier habitant Collonge-Bellerive. Le butin, constitué d’argent liquide, de bijoux, de Rolex, avoisinait les 400 000 francs.

A l’époque, le prévenu disait aux juges: «Je crois à la rédemption. Même si vous me mettez sept ans de prison, j’en ressortirai meilleur». Il jurait avoir agi ainsi à cause d’un besoin pressant d’argent destiné à financer l’opération d’une grand-mère malade en Tunisie. Malgré son lourd passé, les juges ont voulu croire «à sa prise de conscience» qui paraissait «sincère».

«Une valeur sûre»

L’était-elle? On peut en douter. A peine sorti de prison, le 3 mars 2015, grâce à une libération conditionnelle, il récidive. Le 31 mars, il prend en otage toute une famille dans sa villa de Corsier. La menace et la terrorise avec un pistolet à billes avant de s’enfuir avec 43 000 francs.

Fin avril, il recommence. Et qui choisit-il pour cible? La famille du banquier attaquée en 2011. «C’était une valeur sûre», dit-il pour expliquer son choix. «Mes mandants sont excessivement choqués d’avoir à nouveau été victimes du même auteur, souligne leur avocat, Me Guerric Canonica. Lors de la première procédure, le prévenu avait juré de s’en prendre à eux en cas de condamnation. Il a tenu parole.» Mais quel est le mobile de l’accusé? Toujours sa grand-mère malade? Non. Cette fois il explique que depuis 2006, il vit dans la peur. Un certain T., appartenant au grand banditisme, lui avait confié 50 kilos de cannabis qu’il devait revendre. Mais la drogue lui a été volée.

Ceux qui balancent

Depuis lors, T. le menace et lui réclame 125 000 euros. «Je me suis retrouvé aux abois, je n’avais aucune échappatoire. La dette m’aveuglait et je ne me rendais pas compte que je faisais du mal aux gens.» Et de préciser: «Je me suis toujours dit que comme je ne frappais pas les victimes, Dieu me le pardonnerait». Maintenant qu’il a suivi une psychothérapie en prison, il comprend les dégâts causés par la violence psychologique qu'il inflige.

Il ne recommencera plus car il n’a plus de dette. Comment ça? T. qui le menaçait a été tué. Son frère E. également (lire ci-contre). S’il n’a jamais prononcé leur nom auparavant, c’est parce que «les personnes qui balancent, on les retrouve criblées de balles». Le procès se poursuit. (TDG)