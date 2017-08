L'ivresse chez les jeunes peut mener à la dépendance

Loin le cliché d’une jeunesse imbibée engorgeant les lits des hôpitaux. La dernière étude d’Addiction Suisse tord le cou aux idées reçues en chiffrant les cas d’intoxication alcoolique et de dépendance faisant l’objet d’une hospitalisation. Entre 2012 et 2014, les jeunes de 10 à 23 ans n’ont représenté que 8% des cas d’intoxication pris en charge de façon stationnaire dans un établissement hospitalier. Et la tendance est à la baisse depuis 2008 (après une forte hausse entre 2003 et 2008).

Le centre de compétences spécialisé dans le domaine des addictions appelle néanmoins à la prudence: «Certes, dans la population en général, on est revenu au même nombre d’hospitalisations stationnaires qu’en 2003 mais chez les jeunes, on reste tout de même 26% au dessus, explique Corine Kibora, porte-parole d’Addiction Suisse. De plus, ce rapport ne concerne que les prises en charge stationnaires. Cela signifie que les personnes qui sont passées à l’hôpital sans pour autant y passer la nuit ne sont pas prises en compte». Elle complète: «Il est probable que cela soit lié, parmi d’autres facteurs, à une augmentation des prises en charge ambulatoire vis-à-vis du stationnaire».

Ivresse ponctuelle et dépendance liées

Si les traitements stationnaires diminuent, la consommation ponctuelle à risque (plus de quatre verres par soirée pour les femmes, cinq pour les hommes) a peu évolué. L’étude constate que c’est chez les jeunes entre 20 et 24 ans qu’on retrouve le plus de cas. A court terme, les risques de l’ivresse ponctuelle sont les accidents, les rapports sexuels non désirés et non protégés, les effets de l’alcool sur le fœtus durant la grosses et la violence. Les cas les plus graves représentent un tiers des 1600 décès annuels dus à l’alcool en Suisse.

Ce groupe est particulièrement vulnérable à long terme: «En croisant les données de plusieurs études, on peut constater que boire beaucoup, tous les week-ends, sur plusieurs années, a des conséquences sur le développement cérébral. C’est un facteur de risque qui peut mener à la dépendance», complète Corine Kibora.

«il apparaît clairement que l’«intoxication alcoolique» n’est pas un phénomène exclusivement réservé aux adolescents»

Les résultats de l’étude vont dans ce sens puisqu’on constate que plus on avance dans l’âge plus le nombre de cas d’intoxication alcoolique augmente pour atteindre un pic chez les 65-74 ans. Ces patients sont généralement également diagnostiqués dépendants à l’alcool. (TDG)