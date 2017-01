L'expo sur les dinosaures a attiré 156'000 curieux

Les dinosaures animés ont habité une dernière fois leur écosystème ponctuel de Palexpo à Genève. En deux mois et demi, près de 156'000 visiteurs se sont aventurés dans cette exposition, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Sur 4500 m2, soixante spécimens de taille réelle de ces animaux préhistoriques ont attiré de nombreux enfants de 4 à 12 ans. Trente-cinq espèces étaient représentées lors de cette exposition «Le Temps des dinosaures».

Il avait fallu une quinzaine de semi-remorques pour acheminer l'exposition à Genève et un mois pour son montage.

Plus de 3500 élèves romands et de France voisine ont fait le déplacement. Le record sur une journée s'est établi à 4900 visiteurs. Plus d'un tiers des billets avaient été achetés à l'avance sur internet pour éviter les files d'attente. (ats/nxp)