L’excédent de 61 millions ne rassure pas entièrement le Conseil d’Etat

«Malgré la situation générale délicate, les comptes 2016 de l’Etat sont positifs», s’est réjoui jeudi François Longchamp (le président du gouvernement) en présentant avec ses six collègues le résultat de l’exercice de l’année dernière. Et si le Conseil d’Etat est globalement très satisfait, c’est que les raisons ne manquent pas. A commencer par l’excédent de 61 millions de francs enregistré alors que le projet de budget refusé par le Grand Conseil prévoyait 70 millions de déficit. Mais ce n’est pas tout. On relèvera l’autofinancement des investissements et une diminution de la dette de 204 millions entre la fin de 2015 et celle de 2016.

A ce stade, une précision s’impose. Le projet de budget 2016 ayant été retoqué, la comparaison avec ce dernier n’a pas beaucoup de sens (l’Etat a fonctionné grâce aux douzièmes provisoires). Concernant les charges, le Conseil d’Etat a donc pris comme base le budget 2015 additionné des crédits supplémentaires accordés en 2015. Pour ce qui est des revenus, ce sont les montants prévus dans le projet de budget 2016 qui servent de référence.

Des impôts en difficulté

Même à cette aune, le résultat reste meilleur, puisque l’excédent prévu dans ce «budget» fictif n’est que de 9 millions. Les revenus ont eux progressé de 1,6% – pour se porter à 8,051 milliards – les dépenses augmentant de 1%, atteignant 7,990 milliards. Toutefois, si l’on compare les comptes 2015 et 2016, les revenus stagnent, ce qui n’est jamais bon signe.

De fait, ce sont surtout les impôts des personnes physiques qui sont à la peine. Ils ont moins rapporté que prévu dans le budget (–135 millions) et sont même en baisse par rapport aux comptes 2015 (–109 millions). En revanche, les impôts sur les personnes morales restent stables. Serge Dal Busco, le ministre des Finances, a tenu à relativiser cette baisse: «Nous avions enregistré des rentrées extraordinaires en 2014 et en 2015. Si on en fait abstraction, on est un peu au-dessus de 2015.»

Il n’en reste pas moins que si les rentrées fiscales globales croissent quelque peu en 2016, cela n’est dû qu’aux impôts immobiliers et aux droits de succession et donations. Pour le Conseil d’Etat, il est donc hors de question de relâcher la garde, particulièrement sur la maîtrise des charges. «D’autant, insiste Serge Dal Busco, que la reprise conjoncturelle internationale demeure hésitante.»

Résultat de l’effort déjà effectué, les dépenses ont globalement diminué par rapport aux comptes 2015, repassant en dessous de la barre des 8 milliards. A titre d’exemple, les charges de personnel et celles de fonctionnement sont inférieures de 40 millions à celles inscrites au budget. Bon, là encore, le responsable des Finances tempère la baisse des charges totales: cela s’expliquerait en grande partie par la provision de 203 millions constituée il y a deux ans pour la Caisse de pension de l’Etat de Genève, laquelle a alourdi la facture des comptes 2015.

La dette diminue

Une chose est certaine, l’autofinancement des investissements, pour la deuxième année consécutive, est une bonne nouvelle. Et d’autant plus que les dépenses d’investissement restent à un niveau élevé (550 millions), même si elles reculent de 13% par rapport aux comptes 2015.

Grâce à cela et à la baisse du volume des créances fiscales, la dette diminue, tout comme en 2015. En 2016, l’endettement moyen s’établit à 11,9 milliards de francs (contre 12,2 milliards en 2015). Cela éloigne un peu Genève du premier seuil de déclenchement du frein à l’endettement, fixé à 13,3 milliards.

En conclusion, François Longchamp a insisté sur le fait que «ces bons comptes devraient permettre d’aborder avec plus de sérénité les échéances majeures à venir». A savoir? «L’élaboration et l’adoption d’un budget 2018 raisonnable et la mise en œuvre de la nouvelle réforme de l’imposition des entreprises à Genève, sur la base d’un projet fédéral remanié.»

L’analyse du Cartel

L’interprétation des résultats que fait le Cartel intersyndical de la fonction publique est très différente. En résumé: oui les comptes sont positifs et la dette baisse, mais cela se fait sur le dos du personnel et des prestations.

«Le Conseil d’Etat affirme que la qualité des prestations n’a pas diminué, mais les situations sont très différentes selon les secteurs, assure Jean-Luc Ferrière, du syndicat SIT. La Santé et le Social sont les plus touchés. La difficulté, c’est que l’on a affaire à des économies perlées. Mais la population commence à ressentir les manques.»

(TDG)