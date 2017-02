L’Etat veut en finir avec les maires payés au rabais

C’est l’histoire de l’insolent gravier qui finit par déclencher une avalanche. Lancé par le député indépendant Eric Stauffer et donc pratiquement condamné par avance faute de soutien, un projet de loi demandant au Canton de fixer un plancher pour les rémunérations des magistrats communaux a été accepté hier par une commission du Grand Conseil. On évoque un minimum fixé «en fonction du taux d’activité, mais au moins du minimum fixé par la loi sur la prévoyance», soit 21450 fr par an. La mesure pourrait entrer en vigueur en 2018.

«Mettre fin à une injustice»

«Nous avons voulu mettre fin à une situation injuste, explique le socialiste Alberto Velasco, président de la Commission des affaires communales. Des magistrats de certaines petites communes exercent des fonctions complexes pour des salaires de misère. Et leurs rémunérations n’étant pas considérées comme des salaires, elles ne permettent de cotiser à rien, ni au chômage ni à la LPP!»

Eric Stauffer renchérit: «Le salaire des élus, c’est un sujet tabou. A Onex, j’en ai vu quelque chose. A chaque débat, il y a un c... pour vous faire un procès si on défend une augmentation. Résultat: dans certaines communes, des élus gagnent 1300 francs. C’est d’un autre siècle!»

Ce qui frappe en consultant les rémunérations des élus (voir l’infographie), c’est leur diversité. Hébergeant environ 40% de la population, la Ville de Genève figure en tête du classement. C’est la seule collectivité dont les autorités soient officiellement à plein-temps. Suivent les villes, les communes à Conseil administratif, puis les petites communes. Mais notre graphique est un peu trompeur. Ainsi, les maires et les adjoints ne touchent pas les mêmes montants. C’est pour simplifier les calculs qu’une moyenne les confondant a été établie. De plus, si on mettait en relation les dépenses en salaires des communes avec le nombre de leurs habitants, on obtiendrait une distribution inverse: la Ville de Genève serait la collectivité la moins dépensière.

En réalité, ce n’est pas le projet du député Stauffer qui a été accepté par la Commission des affaires communales. Le texte a été remanié par le Conseil d’Etat. Il comporte deux articles. Le premier demande aux conseillers municipaux délibérant sur «les indemnités allouées aux conseillers administratifs, maires et adjoints» de suivre les dispositions salariales qu’édictera le Conseil d’Etat. Le second détaille les différents planchers possibles selon la fonction exercée (maire, adjoint ou conseiller administratif), selon la population de la commune (moins de 3000 habitants, plus de 50 000, Ville de Genève). Il signale enfin que les élus devront être affiliés à un système de prévoyance professionnelle prenant en compte une éventuelle incapacité de travail.

Autonomie communale?

Celui qui a remanié le projet du député Stauffer, c’est le président du Conseil d’Etat. François Longchamp est remonté sur le sujet: «Contrairement à ce qu’affirme l’Association des communes genevoises, il y a un vrai problème lié aux rétributions des magistrats communaux. La magistrate Michèle Künzler l’avait relevé il y a quelques années. Le projet déposé par le député Stauffer tape donc juste. Les rémunérations, poursuit le président, ne donnent pas lieu à des retenues LPP. Donc si vous travaillez douze ans à 50% pour votre commune, vous ne cotisez pas au deuxième pilier. Imaginez le résultat au moment de la retraite. En cas de maladie, de grossesse, d’invalidité, pas de perte de gain non plus!»

Et l’autonomie communale? François Longchamp riposte: «L’autonomie des communes doit être garantie pour ce qui concerne le niveau des salaires vers le haut, mais il faut un plancher.»

(TDG)