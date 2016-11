L’Etat reconnaît l’utilité des ateliers cuisine pour personnes à bas revenus

Astuces

Le diététicien Joël Bovey n’a pas d’exemple type de recettes saines à bas prix. Il nous livre néanmoins quelques astuces. «Les personnes précarisées valorisent souvent la viande alors qu’il y a plus de protéines dans le fromage», rappelle le nutritionniste. Parmi les menus simples et équilibrés, il cite la soupe aux légumes à laquelle on ajoute des pois chiches. Joël Bovey encourage par ailleurs les participants à s’approvisionner chez des producteurs locaux. «C’est moins cher et les produits sont frais», souligne-t-il. Le diététicien conseille enfin aux adeptes de thé froid de concocter leur boisson maison. «Ils y mettront toujours moins de sucre que les grands distributeurs.» C.G.