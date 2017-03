Incendie à Plainpalais: une locataire en détention

Une locataire genevoise a l’oreille et la main brûlée. Tout cela à cause d’un malheureux accident, assure-t-elle. Il n’empêche, cette femme de 47 ans se retrouve aujourd’hui en détention provisoire pour une durée d’un mois. Prévenue d’explosion et d’incendie intentionnel, cette toxicomane, hospitalisée au quartier cellulaire des HUG, est suspectée d’avoir bouté le feu à son appartement à la rue Bergalonne le 21 février.

Il faut dire que le propriétaire, en conflit avec elle depuis des années, déclare qu’elle aurait déclaré plusieurs fois «qu’elle allait tout faire péter». Des menaces qui auraient été prononcées au lendemain du récent jugement d’expulsion reçu par cette Genevoise. Un départ qui aurait dû avoir lieu le 1er janvier dernier. S’est-elle vengée après avoir subi, selon ses termes «une cabale»? Aux enquêteurs de creuser cette piste.

Une dispute avec son amie

Durant son audition, la prévenue, qui occupe l’appartement de Plainpalais depuis dix-huit ans, a une tout autre explication. Le soir avant le drame, la Genevoise se dispute avec son amie qui claque la porte, fâchée. La locataire s’endort sur un amas de coussins au sol. Non sans avoir, selon elle, éteint la bougie posée sur une catelle blanche. Au matin, elle se réveille, rallume la mèche pour y voir clair et ouvrir le store avant de s’assoupir à nouveau. Elle raconte s’être ensuite réveillée en sursaut en raison d’une petite serviette blanche transformée soudain en torche. Des flammes de 30 centimètres de hauteur se sont élevées dans l’appartement. Elle a tenté d’éteindre le feu, poursuit-elle. Puis «immédiatement il y a eu une déflagration, une explosion». Celle d’une bonbonne, de marque «Campingman», servant à recharger des briquets. «J’ai été rejetée sur le canapé-lit et mes cheveux ont pris feu.»

Elle raconte avoir alors vu deux foyers qu’elle a essayé d’éteindre avec une veste en cuir. En vain. Prise de panique, elle est sortie de l’appartement. Plus tard, elle dira: «Il est possible que la bonbonne se trouvait sur les coussins lorsque j’ai allumé la bougie le matin. (…) J’ai failli mourir dans cette explosion accidentelle.»

Contacté hier, Me Bernard Nuzzo défend la prévenue: «Ma cliente est profondément choquée par cet accident, elle aurait pu y laisser la vie. Jamais elle n’a eu l’intention de mettre le feu ou de faire exploser son appartement, ceci est de la pure fiction.»

Un sapin de Noël en feu

Quid des conflits avec le voisinage et le propriétaire des lieux? Pendant son interrogatoire, la prévenue confirme qu’on l’accuse de faire trop de vacarme. Elle admet quelques disputes avec son amie dans l’appartement. Rien de plus. La régie lui reproche aussi des déprédations, et la suspecte même d’avoir un jour mis le feu au plancher et à un sapin de Noël. Elle le conteste vertement et soutient ne brûler que quelques bâtons d’encens. De temps en temps. Quoi qu’il en soit, le bras de fer est remporté par le propriétaire qui a obtenu, par le Tribunal des baux et loyers (TBL), qu’elle soit expulsée. Ironie du sort, hasard ou non, le jour des faits, la locataire était convoquée au tribunal. Probablement parce qu’elle refusait de quitter son appartement.

(TDG)