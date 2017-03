Ils doivent rester en prison pour garantir leur renvoi de Suisse

Même après une condamnation avec sursis, un délinquant étranger peut rester en prison jusqu’à ce que son expulsion de Suisse devienne effective, ont décidé ce mercredi matin les juges du Tribunal fédéral (TF). Le cas genevois qu’ils ont examiné leur a toutefois permis de poser un cadre et des garde-fous à cette détention. «C’est la première affaire de ce type qui se présente devant le Tribunal fédéral depuis l’introduction de l’expulsion pénale au mois d’octobre», ont-ils souligné en guise de préambule. «Il faut baliser le terrain de manière prudente mais sûre.»

Eviter qu’il ne disparaisse

Cette décision concernant le cas genevois liera l’ensemble des autres cantons. Une étape suffisamment importante aux yeux des juges de Mon-Repos pour ouvrir leurs délibérations au public. Par quatre voix contre une, ils ont décidé que la détention pour motifs de sûreté en vue d’un renvoi pénal pourra durer aussi longtemps que le délai d’appel du Ministère public n’est pas échu et qu’il n’y a pas de décision définitive sur le caractère ferme de la sanction infligée. Cela peut prendre 60 à 90 jours, et parfois bien plus. Une limite toutefois: cette détention ne doit pas dépasser la peine infligée au détenu.

A Genève, c’est Champ-Dollon qui accueillera les personnes en attente d’expulsion pénale. Dans les cas où le Ministère public décidera de renoncer à un appel et si l’accusé bénéficie du sursis, les autorités administratives prendront le relais. L’Office cantonal de la population et de la migration (OCPM) sera chargé de transformer la détention pénale en détention administrative (à la prison de Favra, par exemple), en attendant le renvoi effectif de Suisse.

Le cas genevois concerne un Algérien de 37 ans condamné à deux ans de prison avec sursis et à une expulsion pour avoir commis des vols, des tentatives de vols et mis en danger la vie d’autrui. Le Tribunal de police puis la Chambre pénale avaient décidé de le maintenir derrière les barreaux jusqu’à son expulsion afin qu’il ne disparaisse pas dans la nature, ce qui aurait rendu cette expulsion impossible.

Opposé à cet emprisonnement «potentiellement infini», son avocat, Me Romain Canonica, a décidé de porter l’affaire devant le TF. Les juges de Mon-Repos viennent de rejeter son recours. Ils considèrent que les décisions genevoises ne violaient pas le droit fédéral.

Seul contre tous

Voix dissidente au sein du TF, un juge a estimé qu’il était important de limiter la marge de manœuvre des autorités pénales à dix jours. Selon lui, ce délai était largement suffisant pour que le procureur décide s’il fera, oui ou non, appel. Il a rappelé qu’un condamné avec sursis ne fait en principe pas de prison. De plus, «faire dépendre la détention d’une personne au bénéfice du sursis de la diligence des autorités judiciaires locales me paraît hautement discutable. Dans la pratique, on sait que le processus peut durer longtemps.» Ses objections n’ont pas convaincu. «La solution retenue par le TF est respectueuse du principe de proportionnalité, personne ne sera oublié au cachot jusqu’à la fin de ses jours, réagit le procureur général, Olivier Jornot. Mais elle garantit également un temps suffisant aux autorités pénales pour s’organiser. Soit pour faire appel, soit pour contacter l’OCPM afin qu’une détention administrative soit mise en place. Le passage de la détention pénale à la détention administrative n’est pas automatique. Le délai qui nous est accordé par le TF évite que les prévenus en vue d’expulsion ne se retrouvent à la rue faute de temps pour organiser leur prise en charge.»

Me Romain Canonica se dit lui aussi satisfait par la décision du TF car elle vient de mettre «un début de cadre à la détention pour motifs de sûreté». Mais il y voit un gros problème: «La personne au bénéfice du sursis exécutera une peine dans les mêmes conditions que celle qui a écopé d’une sanction ferme. Ce qui est choquant du point de vue du droit à la liberté et à la proportionnalité.»

(TDG)