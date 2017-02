Expulsée en Croatie, la fratrie Musa revient à Genève

L'information, révélée par «Le Courrier» vendredi, a été confirmée par la conseillère nationale Lisa Mazzone, qui était devenue la marraine de la fratrie. La représentante des Verts attend maintenant que la Confédération applique la clause prévue dans les accords de Dublin lui permettant de traiter cette demande d'asile.

Le renvoi du jeune homme de 25 ans et de ses deux sœurs de 24 et 22 ans avait choqué de nombreuses personnes, car le petit frère, mineur au moment de son arrivée, avait été autorisé à rester en Suisse. Des élus s'étaient mobilisés pour empêcher ce départ. Mais la fratrie avait été séparée et ses membres majeurs renvoyés en Croatie.

Pour Mme Mazzone, il faut permettre à cette famille d'être réunie. La fratrie a une proche parente en Suisse. Le dossier est maintenant dans les mains du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il devra décider s'il entre en matière sur la nouvelle demande d'asile qui a été déposée par les jeunes gens. (ats/nxp)