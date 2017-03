Employé d’un diamantaire, un voleur invente un hold-up

D., employé d’un diamantaire genevois, avait fait parler de lui en 2013. La spectaculaire mésaventure de ce quadragénaire avait alors fait les gros titres de la presse: le gemmologue racontait avoir été attaqué et dévalisé en Allemagne. Ce Genevois se trouvait près de Mönchengladbach pour montrer à de potentiels clients de son patron des lots de pierres précieuses. Il transportait la marchandise simplement dans une valise qui «pesait» mine de rien quelque 3 millions de francs.

Au volant d’une petite voiture de location, il s’est arrêté à un feu rouge. A surgi soudain un voleur coiffé d’un casque de motard. Le malfrat aurait brisé la fenêtre avant d’asperger les yeux du joaillier avec un spray irritant et de disparaître avec le magot. Après des années d’enquête, on sait aujourd’hui que ce brigandage a été inventé de toutes pièces par D. Prévenu désormais d’abus de confiance, il devra répondre de ses actes ce printemps devant la justice.

Suite à ce braquage imaginaire, D. était rentré à Genève après avoir caché tout ou partie du butin dans une forêt, puis dans une cave à Ambilly et à Carouge. Il a repris son travail chez le diamantaire des Rues-Basses. Mais sa passion pour les pierres le démange. En effet, l’été 2013, son patron constate qu’il en manque et porte plainte. La police se rend chez D. et retrouve la plupart des lots volés à Genève. «Je voulais juste les tailler, les trier, en vendre quelques-unes mais reverser le bénéfice à mon patron», dira D. aux enquêteurs. Quoi qu’il en soit, il passera 9 mois en détention provisoire et sera condamné pour ce larcin commis chez son employeur à Genève à 14 mois avec sursis. Mais à l’époque, le vol survenu en Allemagne reste un mystère pour la justice allemande, qui cherche le mystérieux malfrat au casque à moto…

A sa sortie de prison, en 2014, le gemmologue déchu va habiter en Thaïlande. Une partie des pierres dérobées en Allemagne lui permet de vivre deux ans en Asie. Mais son ex-patron, qui le soupçonne d’avoir orchestré le braquage allemand, le fait surveiller de près à Bangkok. L’an dernier, le diamantaire parvient à retrouver son ex-employé dans un modeste studio de la capitale asiatique en possession d’une partie du butin allemand. A son retour à Genève, D. ne peut qu’admettre les faits reprochés: «J’ai monté toute cette histoire non pas pour l’argent mais pour les pierres. Je ne voulais pas léser mon employeur, j’étais persuadé que l’assurance le rembourserait.»

Coup de théâtre, D. assure que son frère lui a dérobé des pierres précieuses qu’il avait cachées dans une cave à Ambilly: «Je me suis retrouvé comme l’arroseur arrosé, le voleur volé.» Arrêté, le frère admet s’être approprié des pierres, qu’il dit avoir ensuite rendues. Ce trentenaire, défendu par Me Gaétan Droz, est néanmoins prévenu aujourd’hui de recel. Il est suspecté d’avoir voulu mettre la main sur ces pierres car D. l’aurait grugé dans le cadre d’un héritage familial.

L’an dernier après ses aveux, D. est aussitôt relâché mais mis sous écoute et suivi de près par la police. Durant l’été, il tente de vendre pour 400 000 fr. de pierres, volées en Allemagne, sur la place du Bourg-de-Four à un agent infiltré. Le tout sous le regard des inspecteurs. Interpellé, il n’a plus quitté Champ-Dollon.

Contacté, Me Marc Hassberger, avocat du diamantaire, confirme les récents rebondissements: «Je salue la persévérance de la victime, qui a permis de confondre l’auteur.» D’après les enquêteurs, l’essentiel des pierres n’a toujours pas été retrouvé et le frère de D. savait que les lots cachés dans la cave de son immeuble à Carouge provenaient d’une infraction.

Me Nicola Meier, défenseur de D., assure que son client «n’est pas un bandit de grand chemin, ni un membre d’un réseau criminel. Juste un collectionneur compulsif, dévoré par sa passion des pierres et emporté par l’ivresse des carats. Malheureusement, comme le chantaient certains, les histoires d’amour finissent mal, en général.»

(TDG)