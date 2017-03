Emeute en prison: un détenu acquitté

Il y a trois ans une violente bagarre avait opposé une trentaine de détenus à Champ-Dollon. Bilan: huit gardiens et 26 prisonniers blessés. Ces émeutes interethniques, notamment entre Kosovars et Maghrébins, ont duré trois jours. En 2015, le Parquet a délivré 31 ordonnances pénales. Une minorité d’entre elles ont été contestées. En avril dernier, quatre prévenus étaient jugés. L’un a été condamné à 120 jours de prison avec sursis pour avoir poignardé un prisonnier. Un autre a écopé de 90 jours d’emprisonnement avec sursis pour participation à la rixe. Deux autres détenus ont été acquittés. Quant aux plaignants, trois prisonniers et un gardien, ils ont obtenu entre 2000 et 3000 francs pour tort moral.

Les deux prévenus sanctionnés l’an dernier ont fait appel. Selon le jugement du 27 février, l’un d’eux vient d’être totalement acquitté. Sa participation à la rixe n’a pas convaincu les juges de deuxième d’instance. L’autre a vu sa peine allégée, 90 jours-amende, avec sursis. Les coups de couteau reprochés ne sont pas retenus faute d’éléments probants. Reste tout de même l’infraction de rixe. Son avocat Me Nicola Meier réagit: «Je suis satisfait de cet acquittement pour de prétendus coups de couteau qu’il n’a jamais donnés. Mais quand la poudrière de Champ-Dollon explose, je suis déçu qu’on ne juge pas ceux qui ont allumé la mèche!»

Défenseur d’un gardien, Me Romain Jordan juge ce verdict surprenant «à maints égards, notamment parce qu’il reproche à mon client, pour lui refuser un tort moral, d’avoir été présent lors de la bagarre. Or, c’était son travail. Il examine l’opportunité de saisir le Tribunal fédéral.»

Avocat d’un des prisonniers blessés, Me Robert Assaël explique que son mandant a été passé à tabac: «C’est un miracle qu’il n’en soit pas sorti paraplégique! Au-delà de cette condamnation, cette affaire confirme que quand on entasse des êtres humains comme des bêtes, la poudrière peut exploser à tout moment!» Fedele Mendicino

(TDG)