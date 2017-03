Elles aident les jeunes à remplir leurs impôts

Les conseils des expertes

Quels conseils donnent les deux animatrices de la nouvelle permanence de l’Hospice aux jeunes qui se frottent à leurs premières feuilles d’impôts?



«Même s’ils n’ont rien gagné ou très peu, ils sont tenus de renseigner l’administration fiscale sur leur situation et déclarer le moindre revenu ou fortune», soulignent Elvia Cambier et Colette Bordigogni, rappelant qu’il s’agit d’une obligation légale entrant en vigueur l’année civile qui suit la majorité.



En cas d’oubli, les conséquences ne sont pas nulles. «Les jeunes se feront alors taxer d’office sur des revenus hypothétiques et seront amendés», préviennent les deux assistantes sociales. A combien se chiffre la facture? «L’addition n’est pas trop lourde lorsqu’il s’agit des premières déclarations mais une taxation d’office a des répercussions sur d’éventuelles aides cantonales telles que le subside de la caisse maladie et une bourse d’études, qu’ils ne pourront plus obtenir durant un an», répond Elvia Cambier.



Pour éviter d’être surpris par le montant de la taxation, les deux femmes, qui animent également des ateliers sur le surendettement et la citoyenneté, encouragent par ailleurs les jeunes à payer des acomptes dès qu’ils reçoivent leur premier «gros» salaire, soit plus de 1500 francs nets par mois. Pour connaître le montant mensuel à verser, les spécialistes invitent les citoyens à contacter l’Administration cantonale. A titre indicatif, on trouve le tableau du barème de l’impôt 2016 sur:

https://demain.ge.ch/document/bareme-impot-cantonal-communal-icc-2016 C.G.