Deneys veut taxer les commerces qui font «tipper» les clients

«On va créer une usine à gaz»

Sans être rejetée d’emblée, la proposition de taxe ne convainc totalement ni Fabienne Gautier, présidente de la Fédération du commerce genevois, ni Jamal Al-Amine, du syndicat Unia.



«L’idée générale développée par Xavier Oberson de fiscaliser les robots m’intéresse beaucoup, mais ce projet-ci beaucoup moins, précise Fabienne Gautier, qui représente les petits commerces. Je suis totalement opposée à la création d’une fondation car on va créer une usine à gaz. On ne va quand même pas payer des gens pour gérer cette taxe!»



La présidente comprend en revanche que la prolifération de ces caisses fasse réagir. «Le cœur de notre métier, c’est le contact humain, estime-t-elle. Avec ces caisses, on fait travailler le client. C’est un comble! Je suis d’une manière générale opposée aux taxes, mais s’il devait y en avoir une, il faudrait qu’elle soit gérée par l’Etat, comme la taxe sur le tourisme.»



Responsable du secteur tertiaire chez Unia, Jamal Al-Amine critique, lui, la redistribution du produit de la taxe. «En primant les commerces qui ne possèdent pas ces caisses, on finance les entreprises, pas les salariés. Cela ne va pas. Et puis le travail aux caisses est souvent usant et ingrat. Il est propice au développement de maladies professionnelles.»



Selon le secrétaire syndical, le problème de fond est ailleurs. «Nous ne sommes pas opposés au développement technologique, conclut-il. Mais il faut que les effets des gains de productivité puissent aussi profiter aux employés. Ce qui n’est pas le cas actuellement.» E.BY