Une voiture heurte et détruit une statue

Le jeune homme de 19 ans était ivre et s'est assoupi un instant alors qu'il conduisait dimanche à 05h30 de Domat/Ems en direction de Coire. Sa voiture s'est déportée sur la droite et a heurté la statue de St-Jean Népomucène, placée sur le bord de la route.

Haute de deux mètres et pesant 1,6 tonne, la statue est tombée de son socle, se fracassant au sol. Les dégâts s'élèvent à plus de 100'000 francs, a indiqué lundi la police cantonale. Le jeune homme s'est vu retirer son permis sur les lieux de l'accident et a été dénoncé au Ministère public.

La statue détruite n'est pas l'original, qui est conservé dans l'école du village pour le préserver des pots d'échappement et des intempéries. Selon une légende, la statue aurait été repêchée à Ems, après avoir été jetée dans le Rhin à l'époque de la Réforme. (ats/nxp)