Une enquête a été ouverte contre le guide suisse

Le Ministère public d'Innsbruck reproche au guide un homicide par négligence, a indiqué lundi un porte-parole à l'agence autrichienne APA. La pente dans laquelle s'est déclenchée l'avalanche «est très raide, jusqu'à 40 degrés», a déclaré à APA le responsable du Service des avalanches au Tyrol, Rudi Mair.

De plus, cette pente se trouve au nord, par conséquent à l'ombre. Cette zone a souvent été le théâtre d'avalanches et ne constitue pas «un bon choix de but de randonnées», a-t-il ajouté.

Secteur réputé dangereux

Le groupe, composé de huit personnes, pratiquait la randonnée à skis, près d'Innsbruck. Quatre personnes, dont le guide, avaient pu s'extraire par leurs propres moyens.

Ils avaient alerté les secours, qui étaient arrivés sur place 15 minutes plus tard. Tous les membres du groupe étaient bien équipés, et disposaient de détecteurs de victimes d'avalanche (DVA).

Mais les victimes ont été recouvertes par un énorme manteau neigeux, allant de trois à douze mètres d'épaisseur. La dernière victime n'a pu être dégagée que cinq heures après l'avalanche. (ats/nxp)