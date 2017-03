Un python a avalé un homme

Un Indonésien porté disparu a été retrouvé mort entier dans le ventre d'un python de sept mètres qui l'a avalé, a indiqué mercredi un responsable local de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Akbar, 25 ans, avait quitté sa maison dimanche à Mamuju, sur l'île des Célèbes (centre), et n'était pas rentré chez lui. Inquiète, sa famille avait alerté la police.

Après la découverte du python avec un gros ventre le lendemain dans les alentours, les proches d'Akbar ont immédiatement pensé qu'il avait été gobé par ce serpent des forêts tropicales, a raconté un responsable de Salubiro, un village proche.

