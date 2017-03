Un homme passe la grille de la Maison-Blanche

Un homme est parvenu à franchir la clôture des jardins de la Maison-Blanche dans la nuit de vendredi à samedi à Washington. Il a été interpellé dans l'enceinte de la résidence présidentielle américaine, a annoncé la police.

«Le Secret Service a agi de façon remarquable», a déclaré le 45e président des Etats-Unis Donald Trump, rendant hommage à cette unité d'élite chargée d'assurer la sécurité des personnalités aux Etats-Unis.

L'intrus était une personne «perturbée mentalement», a ajouté le président, qui s'exprimait dans un club de golf lui appartenant, non loin de Washington dans l'Etat de Virginie. Le suspect portait un sac à dos, qui s'est révélé ne rien contenir de dangereux, a précisé dans un communiqué le Secret Service.

EARLIER: Pres. Trump thanked Secret Service for their work in stopping an intruder who breached White House grounds https://t.co/r9oIrTTNqZ pic.twitter.com/tks5KOLYES