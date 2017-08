Un cycliste grièvement blessé dans un giratoire

Samedi, vers 09h50, un accident de la circulation survenu à Bienne a été annoncé à la police cantonale bernoise. Selon les éléments actuels, un cycliste circulait du Crêt-du-Bois en direction de la Rue du Breuil. Au même moment, une voiture circulait à la Rue de Madretsch vers la ville.

Une collision entre les deux usagers de la route s’est ensuite produite sur le giratoire de la Place du Breuil. Le cycliste a chuté à la suite de la collision et a été gravement blessé. Après les premiers soins sur place, il a été conduit à l’hôpital en ambulance. Le trafic a eu lieu en alternance sur une seule voie pendant environ deux heures et demie en raison des secours et du constat d’accident. Des bouchons se sont formés autour du lieu de l’accident.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer la cause et les circonstances exactes de l’accident. (comm/nxp)