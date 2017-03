Un bus des TL prend feu à Lausanne

Après un deuxième cas d'incendie dans un bus diesel, les transports publics lausannois (tl) mettent à l'arrêt ce week-end cette série de véhicules Neoplan. Ils procéderont à un examen technique minutieux avant de les remettre en service, indiquent vendredi les tl.

Vers 23h00, jeudi, un bus thermique des tl a pris feu alors qu'il quittait le terminus de la Maladière. Le chauffeur d'un bus encore au terminus a vu la fumée chez son collègue et téléphoné au PC des tl qui a averti immédiatement le chauffeur du véhicule mal en point.

Réaction exemplaire

Le chauffeur a eu «une réaction exemplaire», souligne Valérie Maire, porte-parole des tl interrogée par l'ats. Le seul passager a été évacué, puis l'employé des tl a essayé mais en vain d'éteindre les flammes. Les pompiers sont intervenus et ont pu maîtriser le sinistre.

C'est le deuxième incendie de ce genre, après celui survenu le 24 janvier. A la suite de ce premier incident, les tl ont ordonné une expertise indépendante et «une cause présumée» est envisagée à ce départ de feu: elle se situe au niveau des tuyaux hydrauliques du ventilateur moteur, explique Valérie Maire.

Mesures correctrices

Des mesures correctrices ont immédiatement été ordonnées sur cette série de bus qui ont été mis en service en 2007 et qui sortiront du parc dans trois ans. Avec le deuxième cas d'incendie survenu jeudi soir, les experts pourront travailler plus facilement et affiner leurs recherches, le véhicule étant beaucoup moins endommagé, relève la porte-parole.

Tous les bus de cette série qui sont sortis vendredi matin ont été contrôlés durant la nuit. Ce week-end, les 17 bus du même type seront mis à l'arrêt pour des examens approfondis. Les tl s'organiseront pour assurer le service, les samedi et dimanche offrant en principe un service réduit par rapport à la semaine.

Assurer la sécurité

Les tl feront le point ensuite pour la semaine à venir. L'essentiel est d'assurer la sécurité des voyageurs, a souligné Valérie Maire. A noter que ces bus n'ont pas posé de problèmes avant ces deux incidents.