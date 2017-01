Un alpiniste fait une chute mortelle de 60 mètres

Un alpiniste de 54 ans a été retrouvé sans vie samedi après-midi au pied d'une falaise par les secours. Ces derniers avaient été alertés vendredi peu avant 19h de sa disparition. L'homme était parti la veille en randonnée avec son chien dans la région Hinteres Lauterbrunnental (BE), et n'avait plus fait signe.

Le corps sans vie a été découvert lors d'un vol de recherche d’Air Glaciers. Selon toute vraisemblance, le randonneur est tombé aux alentours de Tanzhubel pour des raisons encore indéterminées puis s’est mortellement blessé en chutant sur environ 60 mètres.

(aec / commnxp)