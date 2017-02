Tentative d'attentat devant un commissariat

Un policier a déjoué une attaque-suicide devant un commissariat dimanche soir à Constantine, dans l'est de l'Algérie. L'agent a tiré sur la ceinture explosive portée par le kamikaze, qui s'est alors déclenchée, a annoncé la police.

Les autorités n'ont pas précisé si l'assaillant avait été tué ou blessé par l'explosion. Selon les médias locaux, deux policiers ont été blessés. Au moment de l'attaque, qui s'est produite vers 21h00, une forte explosion a été entendue près de ce commissariat du centre de Constantine, selon l'agence de presse APS.

Islamistes au sud et à l'est La semaine dernière, l'armée avait annoncé avoir tué 14 «terroristes», un terme désignant les islamistes armés en Algérie, lors d'une vaste opération de ratissage menée dans la région de Bouira. Malgré l'adoption en 2005 d'une charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page de la guerre civile qui a fait 200'000 morts pendant la «décennie noire» (années 1990), des groupes armés islamistes restent actifs dans l'est et le sud du pays et visent principalement les forces de sécurité. Depuis le début de l'année, au moins 22 islamistes armés ont été tués dans ces régions, selon un décompte de l'AFP établi à partir de bilans officiels. (ats/nxp)