Route: deux blessés graves lors d'une collision

Deux personnes ont été grièvement blessées lundi soir dans un accident de la circulation entre Coeuve et Porrentruy, dans le canton du Jura. Deux hélicoptères de la Rega ont dû intervenir.

Vers 19h45, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule «en raison d'une vitesse excessive et inadaptée au tracé de la route», indique dans un communiqué la police cantonale jurassienne.

Après avoir dérapé et effectué un quart de tour antihoraire, le véhicule a percuté violemment et frontalement une voiture arrivant correctement en sens inverse, détaillent les forces de l'ordre. Le véhicule a terminé sa course sur le toit et le conducteur s'est retrouvé coincé à l'intérieur de l'habitacle. Il a dû être désincarcéré.

Déviation

Les deux automobilistes grièvement blessés ont été pris en charge par des ambulanciers. L'intervention a également nécessité l'appui de deux hélicoptères de la Rega ainsi que d'une dizaine de véhicules de la police et des services de secours, ajoute la police cantonale.

La chaussée a été fermée durant trois heures pour les besoins du constat. Une déviation a été mise en place par le Mont de Coeuve. (ats/nxp)