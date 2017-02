Mineurs interpellés pour une série de vols

Huit mineurs ont été interpellés par la police dans le cadre d'une série de vols par effraction dans des bâtiments publics de la commune de Valbirse au début de l'année.

Les faits sont survenus entre le 1er et le 6 janvier dernier. Six plaintes avaient été déposées pour des vols commis à Malleray et Bévilard (commune de Valbirse). Les voleurs avaient commis des dégâts matériels et pris la fuite avec plusieurs milliers de francs en liquide.

Les enquêteurs ont fini par mettre la main sur les auteurs présumés, âgés de 13 à 17 ans. Ils ont tous reconnus les faits ainsi que d'autres infractions commises dans les deux années précédentes. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.