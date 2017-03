Mexique: un ténor de la mafia italienne arrêté

Un Italien, «membre de premier niveau de la mafia» napolitaine, la Camorra, un des fugitifs «les plus recherchés» par la justice italienne, a été arrêté au Mexique, ont annoncé vendredi les autorités mexicaines. Il a été remis aux autorités italiennes.

Giulio Perrone, 64 ans, originaire de la province italienne de Gragano, a été placé en détention «pour sa probable responsabilité dans un trafic international de cocaïne», a annoncé dans un communiqué le parquet général.

Celui qui figure «sur la liste des fugitifs les plus recherchés par la justice italienne depuis plus de 10 ans» avait été condamné à plus de 20 ans de prison par un tribunal de Naples, assure le parquet. Il était entré illégalement au Mexique en 2006, sous de fausses identités.

Cae en #Tamaulipas Giulio Perrone, presunto integrante de mafia napolitana ? https://t.co/Qbj6beezbd pic.twitter.com/9Kk4naJ9FK — La Jornada (@lajornadaonline) 10 mars 2017

(ats/nxp)