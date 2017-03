Les douaniers interceptent 16 kilos de cocaïne

France Un ex-policier écope de la peine maximale pour un énorme vol de cocaïne sous scellés en 2014 à Paris. Plus...

Drogue La police espagnole a annoncé samedi avoir démantelé un réseau colombien de trafic de cocaïne. Plus...

Grande-Bretagne Quelque 360 kilos de drogue, d'une valeur à la revente de plus de 60 millions de francs, ont été retrouvés dans l'est de l'Angleterre. Plus...