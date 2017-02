Ivre, un conducteur blesse 28 personnes

Une voiture, conduite par un homme en «état d'intoxication avancé», a foncé samedi sur une foule de spectateurs assistant à la principale parade du Mardi gras à La Nouvelle-Orléans. Au moins 28 personnes ont été blessées, dont 21 ont dû être hospitalisées.

Le pick-up a d'abord percuté trois autres véhicules, dont un camion-benne, avant de dériver vers la foule réunie pour le défilé «Krewe of Endymion».

UPDATE: New Orleans police say one person is in custody after a vehicle crashed into a parade crowd https://t.co/9a9XmhF6bt pic.twitter.com/uQtDKpikYb