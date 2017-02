Indignation après la mort violente d'un hippo

Gustavito l'hippopotame est mort après avoir été attaqué à coups de poinçons dans un zoo du Salvador, une agression qui suscitait «l'indignation nationale» lundi, selon les autorités.

La ministre de la Culture, Silvia Regalado, «se joint à la douleur et à l'indignation après la mort de l'hippopotame Gustavito» dimanche soir, précisent ses services dans un communiqué.

L'animal, considéré comme une «icône» du Parc national Zoologique du Salvador, principal zoo du pays, a été vraisemblablement attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi, pendant qu'il dormait, par des inconnus qui l'ont frappé et lui ont infligé de graves blessures, selon cette source. Lorsque l'animal a été retrouvé, il présentaient des blessures dues à des coups de poinçon dans l'abdomen et dans la gueule, qui l'empêchaient de s'alimenter.

«Je regrette profondément cette situation. J'ai vu le travail ardu des vétérinaires, biologistes et soignants, pour tenter de sauver l'hippopotame Gustavito», a ajouté la ministre de la Culture.

Zoo décrié

L'attaque mortelle a suscité l'émotion des associations de défense des animaux. «Nous avons du mal à imaginer comment quelqu'un a pu faire cela à cet animal sans défense», a réagi Mauricio Velasquez, de la Fondation Zoologique du Salvador (FUNZEL).

Dans la nuit de dimanche à lundi, un groupe de volontaires a organisé une vigie devant le parc, dénonçant les conditions de vie des animaux dans le parc et exigeant sa fermeture.

Silvia Regalado a assuré que la sécurité serait renforcée par un accord entre la police et le ministère de la Défense. Elle a ajouté que depuis 2009 le parc avait suspendu l'achat d'espèce exotiques et que la mort de Gustavito l'avait décidé de ne plus acquérir d'espèces de grande taille. «Le parc accélère son processus de transformation en un centre de protection et un refuge pour notre faune», a-t-elle encore souligné.