Il tue sa femme car elle se moquait de lui

Un américain a été formellement accusé d'avoir tué sa femme lors d'une croisière en Alaska parce qu'elle n'arrêtait pas de se moquer de lui, ont annoncé jeudi les autorités américaines.

D'après une plainte datée de mercredi, le personnel de la société du paquebot Emerald Princess est intervenu dans la cabine occupée par Kenneth Manzanares, 39 ans, et sa femme, trouvant cette dernière morte, couverte de sang avec une blessure importante à la tête.

Avant l'arrivée des agents de sécurité, des témoins sont entrés dans la chambre du couple et ont vu du sang sur les mains et les vêtements de Kenneth Manzanares. L'un des témoins a demandé ce qui s'était passé, et Kenneth Manzanares a alors répondu: «Elle n'arrêtait pas de se moquer de moi», d'après le document judiciaire.

Le suspect, arrêté mercredi, aurait déclaré pendant une fouille d'agents du FBI: «Ma vie est finie». (afp/nxp)