Il tente de voler une auto, elle dévale la route

Samedi, vers 23h35, un accident de la circulation s’est produit à la rue des Moulins, à Delémont, selon un communiqué de la police jurassienne.

Afin de dérober un véhicule stationné, un inconnu a pénétré dans l’habitacle sans commettre d’effraction. Sans pouvoir le mettre en marche, l’auteur a enlevé la vitesse et desserré le frein à main. Dès lors, l’automobile s’est mise en mouvement et a dévalé la rue des Moulins sur plus de 30 mètres, avant de percuter un véhicule stationné devant le restaurant du Lion d’Or. Sans se soucier des faits, l’auteur inconnu a quitté les lieux. Aucun blessé n’est à déplorer après cet accident.

Toutes personnes ayant été témoins de la scène sont priés de joindre la police cantonale jurassienne au 032 420 65 65 ou de se rendre dans un poste de police le plus proche. (comm/nxp)