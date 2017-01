Hôtel ravagé: le feu a pris à la cave

Suisse Les pompiers sont venus à bout cette nuit de l'incendie qui a ravagé le Posthotel Holiday Villa. Plus...

Grisons Les pompiers n'ont pas encore entièrement éteint le feu qui a démarré vendredi. En tout 150 personnes ont été évacuées. Plus...

Canton des Grisons La population du quartier a été avisée et a reçu pour consigne de rester à la maison et de fermer les fenêtres. Il y a eu plusieurs blessés, malgré l'évacuation du bâtiment. Plus...