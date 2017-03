Fusillade dans un bus à Las Vegas: un mort

Une personne était en garde à vue samedi après une fusillade dans un bus qui a fait un mort sur le célèbre «Strip», l'artère où se trouvent nombre de casinos à Las Vegas (ouest des Etats-Unis).

«Le suspect (...) s'est rendu aux autorités et a été placé en garde à vue», a indiqué la police de Las Vegas sur son compte Twitter.

The suspect in the bus has surrendered to officers, and is in custody. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 25 mars 2017

«Une fusillade a eu lieu dans le bus», avait déclaré un peu plus tôt Larry Hadfield, porte-parole de la police de Las Vegas, au quotidien USA Today. «Il y a eu une fusillade qui a fait deux victimes. Elles ont été transférées vers un hôpital et l'une d'elles est décédée», avait-il expliqué.

One dead, one wounded by shooter on Las Vegas Strip, police say. Suspect barricaded on bus. https://t.co/OG2dMXmKLe pic.twitter.com/ZQCmpGVQA0 — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 25, 2017

Troubles mentaux

Le suspect, qui aurait la cinquantaine, était au deuxième étage du bus lorsqu'il a ouvert le feu «sans discernement», a déclaré le shérif assistant Tom Roberts au Las Vegas Review Journal.

Des photos aériennes montraient des véhicules de police et des agents postés autour d'un bus blanc à impériale à l'arrêt.

La police a déployé deux robots, qui auraient servi à retirer une fenêtre du bus. Des témoins de la scène expliquaient sur Twitter que les agents tentaient de négocier avec une personne à bord du véhicule.

Happening Now: Las Vegas Police in a standoff with suspect in a deadly shooting aboard a bus. pic.twitter.com/vAjpVs0sWU — Fox News (@FoxNews) March 25, 2017

Selon la police, rien ne laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un attentat. Pour Tom Roberts, le suspect semble souffrir «de problèmes mentaux».

La circulation a repris progressivement sur l'artère emblématique de Las Vegas.

Southbound Las Vegas Blvd. is back open for travel! — LVMPD (@LVMPD) 26 mars 2017

Las Vegas Blvd. northbound is now open to traffic. Southbound will remain closed until the crime scene can be documented. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 25 mars 2017

