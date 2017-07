Elle se balade nue en pleine ville: amende salée

Trois mille trois cent euros. C'est le prix que devra payer une jeune femme de 26 ans pour avoir satisfait son envie de liberté totale, en se baladant toute nue dans les rues du centre ville de Bologne, mercredi soir, sous le regard ahuri des passants, relatent les médias italiens. Le motif de l'amende infligée par la police ferroviaire? «Agissement contraire à la décence».

Celle que les Italiens ont déjà renommée «la nudiste urbaine» a argué auprès de la police ferroviaire qui l'a arrêtée à deux pas de la gare principale qu'elle voulait «vaincre la peur qu'elle éprouvait quand elle se sentait observée».

Son comportement a immédiatement créé le buzz. Elle a été photographiée et filmée par des dizaines de smartphones rue San Donato, rue Irnerio, avenue de l'indépendance et dans le parc «Montagnola». Un passant, qui prenait un café en terrasse, raconte sur son blog: «Je n'en croyais pas mes yeux. [...] J'en suis venue à penser qu'il s'agissait d'une expérience de psychologie sociale, ou d'une activité promotionnelle: le choix de l'heure et des rues, jamais isolées précise-t-il, est plutôt singulier. Quelle que soit sa motivation, il ne fait aucun doute que la fille a réussi son coup».

