Deux blessés dans un accident de voiture

Une jeune homme de 18 ans circulant sur la route de Bulle, de Vaulruz en direction de Semsales, a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison qui reste inconnue.

La voiture est sortie de la route par la gauche, a traversé un champ sur environ cent mètres, puis a terminé sa course dans la Broye.

Les deux passagers (le conducteur, et un autre homme de 17 ans) ont été légèrement blessés. Ils ont été pris en charge par une ambulance et ont été amenés à l'hôpital. Le véhicule accidenté a été évacué et pris en charge par le garage de service.